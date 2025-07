Filho mata a mãe enforcada durante briga por dívida no 'jogo do Tigrinho'

Matteos França Campos, de 32 anos, filho da professora Soraya Tatiana Bomfim França, foi preso após confessar ter matado a mãe durante uma briga motivada por dívidas contraídas por ele com casa de aposta e crédito consignado. Após o assassinato, ele chegou a viajar com alguns amigos.

O corpo de Soraya foi encontrado no último dia 20 perto de um viaduto em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, coberto por um lençol, seminu e com marcas de violência sexual e queimaduras. De acordo com a polícia, no entanto, o filho fez uma simulação de crime sexual para não ser associado ao assassinato.

O próprio Matteos havia registrado boletim de ocorrência depois de, segundo ele, a mãe não visualizar suas mensagens.

A polícia informou em entrevista coletiva no fim da tarde desta sexta-feira (25) que o suspeito agiu sozinho. Ele disse que matou a mãe enforcada durante uma discussão o por "questões financeiras" dentro do apartamento em onde moravam. No mesmo dia, colocou o corpo no porta-malas do carro dela e o deixou perto do viaduto.

Matteos ocupava função da categoria DAD-5, que é um tipo de cargo de comissão no governo estadual do grupo de direção e assessoramento de nível intermediário. A remuneração líquida dele em maio de 2025 foi de R$ 4.516,90, segundo dados do portal da transparência. A carga horária era de 40 horas semanais Diretoria da Prestação de Contas.

Por meio de nota, já na sexta-feira, a Sudese informou que o gabinete da pasta decidiu exonerar Matteos do cargo em comissão de livre nomeação.

A secretaria afirmou que “os fatos investigados não guardam, relação com a secretaria” e que “não compactua com crimes, desvios de conduta ou quaisquer irregularidades cometidas por seus servidores”.

Em post nas redes sociais, o governador Romeu Zema parabenizou a polícia pela prisão do suspeito e disse que "em Minas, criminoso não tem vez".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também