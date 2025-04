Filho mata a mãe idosa a facadas no Recife

Um familicídio chocou a cidade de Recife neste fim de semana, depois que um homem de 36 anos esfaqueou e matou a própria mãe, Marli Ferreira da Silva, de 73 anos, dentro de casa, na zona sul da cidade pernambucana.

Na noite de sábado (12), vizinhos ouviram gritos vindos do imóvel e acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local tentou conter o agressor que reagiu à abordagem e foi baleado na perna. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde.



Marli Ferreira chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.



Os policiais militares se apresentaram à equipe de investigação, e o caso está sendo apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ezequiel dos Santos poderá ser indiciado por feminicídio e resistência à prisão.

