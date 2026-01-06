Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante neste domingo (4) após confessar o assassinato da própria mãe e do irmão, de dez anos, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime ocorreu no porão da casa onde a família morava, na Vila Lourdes.
De acordo com a polícia, uma familiar das vítimas acionou a Polícia Militar ao relatar que a mulher e a criança haviam sido mortas dentro da residência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito sentado na calçada, em frente ao imóvel, com a cabeça baixa. Questionado, ele admitiu ter cometido os homicídios.
Conforme o site Banda B, o jovem teria deixado uma faca previamente sobre a pia da cozinha e, em seguida, levado o irmão mais novo até o porão da casa. No local, passou a atacar a criança. Ao ouvir os gritos, a mãe desceu para verificar o que estava acontecendo e acabou sendo morta pelo filho.
Após a confissão, o suspeito informou ainda que faz uso de medicamentos controlados. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Campo Largo, onde foi autuado em flagrante.
A perícia foi realizada no imóvel pela Polícia Científica, que recolheu vestígios para auxiliar na apuração dos fatos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a dinâmica do crime e as circunstâncias que levaram aos assassinatos.