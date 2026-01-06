Menu
Menu Busca terça, 06 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados

O suspeito foi encontrado pela polícia e confessou os homicídios ocorridos em Campo Largo

06 janeiro 2026 - 09h37Sarah Chaves
Foto: ShutterstockFoto: Shutterstock  

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante neste domingo (4) após confessar o assassinato da própria mãe e do irmão, de dez anos, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime ocorreu no porão da casa onde a família morava, na Vila Lourdes.

De acordo com a polícia, uma familiar das vítimas acionou a Polícia Militar ao relatar que a mulher e a criança haviam sido mortas dentro da residência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito sentado na calçada, em frente ao imóvel, com a cabeça baixa. Questionado, ele admitiu ter cometido os homicídios.

Conforme o site Banda B, o jovem teria deixado uma faca previamente sobre a pia da cozinha e, em seguida, levado o irmão mais novo até o porão da casa. No local, passou a atacar a criança. Ao ouvir os gritos, a mãe desceu para verificar o que estava acontecendo e acabou sendo morta pelo filho.

Após a confissão, o suspeito informou ainda que faz uso de medicamentos controlados. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Campo Largo, onde foi autuado em flagrante.

A perícia foi realizada no imóvel pela Polícia Científica, que recolheu vestígios para auxiliar na apuração dos fatos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a dinâmica do crime e as circunstâncias que levaram aos assassinatos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Parte da equipe policial da operação -
Justiça
STJ nega soltura de investigado na operação 'Intactus' em MS
Prisão foi feita pela Deam
Polícia
Homem que 'taxou' mulher de mentirosa é preso por agredi-la em Campo Grande
Droga apreendida pelo FICCO/MG -
Justiça
Justiça nega soltar homem preso em MG com 6 toneladas de maconha que saiu de MS
Armas usadas pelos jovens
Polícia
Choque apreende armas usadas por jovens na véspera de Natal em Campo Grande
Polícia prende mulher com 130 caixas de 'monjauro' em Maracaju
Polícia
Polícia prende mulher com 130 caixas de 'monjauro' em Maracaju
Picape estava com vários pacotes de cigarro
Polícia
Motorista é preso com 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Campo Grande
Os dois foram presos pelo SIG
Polícia
Procurados, mãe e filho são presos por atirar contra dupla em conveniência de Dourados
Prisão aconteceu na cidade de Água Clara
Polícia
Taxista é preso horas após esfaquear namorada em tentativa de feminicídio em Ribas
Polícia Militar chegou a ser acionada
Polícia
Suspeito de abusar de enteada é espancado por 'justiceiros' em Três Lagoas
Homem foi encontrado próximo a uma árvore
Polícia
Homem é encontrado morto próximo à árvore em Três Lagoas

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul