Filho mata pai e agride mãe à pauladas por causa de cachaça

Zico Benites Paulo é o principal suspeito pela morte de Vilson Paulo, de 41 anos, seu pai, e de ter agredido a mãe, Marinalva Benites, de 37 anos, por terem negado dar bebida alcoólica para ele no acampamento Santa Felicidade em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe contou à polícia que preparava o jantar quando o filho apareceu no barraco na noite de sábado (4) pedindo por cachaça. Quando ouviu “não” como resposta, passou a agredi-la com pedaço de madeira. Vilson, seu marido, tentou defende-la, mas foi atingido na cabeça e morreu no local.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital da Vida com hematomas pelo corpo.

A polícia fez buscas na região, mas não encontrou o suspeito. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) como homicídio simples.

