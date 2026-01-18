Menu
Menu Busca domingo, 18 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Filho matou o pai na frente de crianças e fugiu usando motocicleta no Colúmbia

Populares disseram que nunca tinham ouvido briga entre pai e filho

18 janeiro 2026 - 14h44Luiz Vinicius e Vinícius Santos
Crime aconteceu na hora do almoçoCrime aconteceu na hora do almoço   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Foi identificado como Romário Paes Cardoso, o homem assassinado pelo próprio filho no começo da tarde deste domingo, dia 18, na rua Guia-Miçu, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

O crime aconteceu na presença de várias pessoas, inclusive, crianças que estavam brincando. O motivo do homicídio, a princípio, teria sido uma bola das crianças.

Segundo apurado pela reportagem, populares disseram que nunca tinham ouvido briga entre pai e filho, o que causou estranheza o assassinato repentino.

Alguns moradores ouviram cerca de 5 disparos e ao saírem na rua, visualizaram o suspeito deixando o local em uma motocicleta.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque estiveram primeiramente no local e realizam diligências para localizar o atirador.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Diversas viaturas da Polícia Militar foram empenhadas para o local
Polícia
Adolescente pede ajuda a vizinha após ser dopada e espancada por familiares na Capital
Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Todo material apreendido durante a ação
Polícia
Operação prende grupo por pesca ilegal e disparos contra PM em Água Clara
Suspeito foi preso
Polícia
Polícia age rápido e prende acusado de matar jovem em tabacaria de Dourados
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Idoso morre sem cirurgia e família acusa omissão médica por falta de salário na Santa Casa
Crime aconteceu em frente a uma tabacaria
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou momento em jovem é atingido por tiro em Dourados
Vítima estava internada no Hospital da Vida
Polícia
Rapaz é assassinado a tiros em frente a tabacaria de Dourados
GCM espanta trio de ladrões com tiros, que são presos em Campo Grande
Polícia
GCM espanta trio de ladrões com tiros, que são presos em Campo Grande

Mais Lidas

Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes
Justiça
Prefeitura diz que não houve aumento de taxas no IPTU e defende 'correção' na Justiça