Filho matou o pai na frente de crianças e fugiu usando motocicleta no Colúmbia

Foi identificado como Romário Paes Cardoso, o homem assassinado pelo próprio filho no começo da tarde deste domingo, dia 18, na rua Guia-Miçu, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

O crime aconteceu na presença de várias pessoas, inclusive, crianças que estavam brincando. O motivo do homicídio, a princípio, teria sido uma bola das crianças.

Segundo apurado pela reportagem, populares disseram que nunca tinham ouvido briga entre pai e filho, o que causou estranheza o assassinato repentino.

Alguns moradores ouviram cerca de 5 disparos e ao saírem na rua, visualizaram o suspeito deixando o local em uma motocicleta.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque estiveram primeiramente no local e realizam diligências para localizar o atirador.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

