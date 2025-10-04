Menu
Polícia

Filho persegue a mãe com pedaço de pau por não fazer almoço

A vítima contou à polícia que o filho é usuário de drogas e frequentemente faz ofensas contra ela e a agride

04 outubro 2025 - 16h51Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Reprodução)

Um homem, de 40 anos, foi preso suspeito de perseguir a própria mãe, de 62 anos, com um pedaço de pau na rua em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. A motivação seria porque a mãe se recusou a preparar o almoço para ele, momento em que teve início a violência.

A vítima contou à polícia que o filho é usuário de drogas e frequentemente faz ofensas contra ela e a agride, além de fazer ameaças de morte. Diante disso, a mãe disse que chamaria a polícia. Nesse momento, o filho tentou impedi-la e começou a persegui-la pela rua com um pedaço de pau.

A mãe conseguiu fugir e pediu ajuda na delegacia da Polícia Civil. Aos policiais, ela disse que tem medo do próprio filho e que ele não quer se tratar quanto ao vício das drogas.

A polícia encontrou o suspeito próximo a uma escola e foi encaminhado para a delegacia. A prisão preventiva foi apresentada pelos policiais e o suspeito está à disposição da Justiça.

A prisão preventiva foi apresentada pelos policiais e o suspeito está à disposição da Justiça.

