Filho tenta agredir mãe e esfaqueia padrasto na coxa

Jônathas Padilha, com informações do MS News

Um homem, 36 anos, foi preso em flagrante na tarde dessa quarta-feira (1º) em Aquidauana após agredir sua própria mãe, 53 anos, e o seu padrasto, 37 anos, com um canivete.

De acordo com informações, o homem chegou alterado à residência alterado e começou a agredir a mãe, quando o padrasto foi defendê-la. O agressor, revoltado, pegou um canivete e golpeou a coxa do padrasto e cortou a mão da mãe.

A polícia militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito nas proximidades do local do crime com um ferimento na mão esquerda.

Ele foi preso em flagrante e responderá por lesão corporal dolosa, qualificada por violência doméstica.

