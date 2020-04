“Filhos da p**a, vou f**er vocês”, diz homem após tentar bater em policiais

Saiba Mais Polícia Homem leva tiro e relata ter problemas com facção criminosa

Sandro Pereira dos Santo, 38 anos, foi preso nesta quarta-feira (29) após ameaçar policiais com um pedaço de madeira, xinga-los de “filhos da pa” e tentar suborna-los com uma bicicleta. O caso aconteceu no centro de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, Sandro estava ameaçando danificar carros na Avenida Mato Grosso, para que os motoristas dessem dinheiro para ele. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local o autor usou um pedaço de pau e “foi pra cima” dos militares.

Logo depois ele fugiu correndo, mas foi alcançado logo em seguida, momento em que começou a xingar e ameaçar os agentes de “filhos da pa, racistas, vou fer vocês, vou matar todos vocês” entrou outras palavras.

Após ser imobilizado Sandro mudou sua “tática” para se livrar da situação e resolveu subornar os militares, oferecendo uma bicicleta, dinheiro e outros objetos, ao perceber que a tentativa não daria certo ele voltou a xingar os policiais.

