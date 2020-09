Filhos de moradora de condominio são constrangidos por síndica

Kathia Luiza da Costa Magalhães, de 45 anos, compareceu neste sábado (12), na delegacia de polícia de Campo Grande para registrar queixa de constrangimento dentro do condomínio onde mora.

Segundo o bolteim de ocorrência, Kathia teve sintomas de covid-19 e ficou em isolamento social com seus filhos, ao pegar o resultado do exame com o resultado negativo, seus filhos desceram para a área comum do condomínio em que moram, sendo proibidos de circular no ambiente pela síndica.

Ela relata também que seus filhos José e Fernando foram constrangidos pela mesma na frente da enfermeira do condomínio e alguns moradores, que só poderiam circular pela área comum após a cumprirem a quarentena de 14 dias ou mediante exame de Covid-19 com resultado negativo.

Kathia registrou queixa de constrangimento ilegal contra a síndica e o caso vai ser apurado pela polícia. A denuncia foi feita na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.



