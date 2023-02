Filhote de jacaré é capturado em marmoraria de Aquidauana

Na manhã desta quinta-feira (23), um comerciante de 58 anos, proprietário de uma marmoraria localizada no bairro Vila Trindade, em Aquidauana, acionou a Polícia Militar Ambiental para informar que um jacaré apareceu no estabelecimento.

Segundo as informações policiais, o animal se tratava de um filhote com meio metro. A equipe da PMA realizou a captura do mesmo com uso de cambões e o colocou em uma caixa de contenção.

Como não apresentava ferimentos, a equipe realizou a soltura no Pantanal, distante da cidade.

