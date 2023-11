Filhotes de onça-parda são resgatados após se perderem da mãe em Paranaíba

Dois filhotes de onça-parda que estavam sendo acuados por cachorros em uma propriedade rural de Paranaíba, na tarde de quinta-feira (9), foram resgatados pela PMA (Policia Militar Ambiental).

Conforme as informações policiais, a equipe foi acionada pelo dono do local. Segundo ele, há dois dias escutou cachorros latindo próximo ao curral, quando foi verificar do que se tratava, encontrou os filhotes sozinhos.

O fazendeiro também relatou que monitorou os filhotes de longe durante o período, esperando a mãe aparecer, o que não aconteceu.

Após dois dias, entrou em contato com a PMA, que fez o resgate dos animais e o encaminhamento para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande, onde estão recebendo os devidos cuidados.

