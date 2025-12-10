Filme sobre Bolsonaro usa música de Beyoncé sem autorização e é processado

A equipe de Beyoncé acionou a Justiça após o teaser do filme Dark Horse, que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, utilizar sem autorização a música Survivor, sucesso do grupo Destiny’s Child, do qual a artista fez parte.

A informação foi confirmada pelo brasileiro Anderson Nick, integrante da BeyGood – organização filantrópica mantida por Beyoncé. Segundo ele, a equipe da cantora adotou as medidas legais cabíveis.

“Obviamente a música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que [o trailer] seja retirado o mais rápido possível”, afirmou nas redes sociais.

Survivor foi composta por Beyoncé, Anthony Dent e Mathew Knowles, e se tornou um hit mundial nos anos 2000, interpretada pelo Destiny’s Child – formado por Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams.

O filme Dark Horse busca retratar Jair Bolsonaro como um mártir político. Com roteiro do deputado federal Mário Frias (PL-SP), o longa será protagonizado por Jim Caviezel, conhecido pelo filme A Paixão de Cristo.

