Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande

Após passar dois dias desaparecida, a adolescente Eloyse de Souza Barbosa, de 13 anos, foi encontrada pela mãe no km 384 da BR-060, localizada em Campo Grande, já na saída para Sidrolândia.

Para o JD1 Notícias, a mãe da menor, Grazieli de Souza Romero, detalhou que ligaram para ela informando onde sua filha estava. “Viram as matérias que fizeram e a reconheceram. A ajuda de vocês foi essencial, porque me avisaram onde ela estava e eu pude encontrar minha filha”, afirmou.

Ao ser localizada, Eloyse estava consciente, porém, bastante desidratada. Ela foi encaminhada para uma delegacia da região, onde prestou depoimento.

Ontem, a reportagem fez uma matéria detalhando o sumiço da adolescente, que havia saído de casa usando um chinelo, uma calça e um casaco preto.

