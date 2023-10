Fim da Linha: PF deflagra operação contra o tráfico interestadual de drogas

Na manhã desta terça-feira (3) a Polícia Federal deflagrou a Operação Fim da Linha, com vistas a desarticular associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, em Dourados.

Conforme as informações da instituição, aproximadamente 20 policiais federais cumprem 3 mandados de busca e apreensão na cidade de Dourados. Os mandados foram expedidos pela Justiça Estadual da comarca de Deodápolis.

As investigações tiveram início em 2022, após a apreensão de 100 kg de cocaína e 01 tonelada de maconha na cidade de Deodápolis, pela Polícia Rodoviária Federal. No decorrer das investigações, obteve-se fortes indícios de que a organização criminosa realizaria transporte de substâncias ilícitas para outros estados da federação, tendo a cidade de Dourados como local de depósito e de preparação para o transporte, utilizando-se de sofisticados métodos de ocultação das substâncias ilícitas em caminhões e em suas cargas, bem como com o uso de “batedores”.

O nome da operação faz referência ao local que os investigados usariam como entreposto de armazenagem da droga, localizada na zona rural do município e conhecido como "linha do proteirito".

