'Fim de Rota': Polícia mira em grupo que atravessa a fronteira com carro roubado

Tendo como alvo uma facção criminosa especializada em transportar veículos, roubados ou furtados de outros estados da federação e levá-los para serem revendidos na Bolívia, a Polícia Civil deflagrou a Operação ‘Fim de Rota’, nesta terça-feira (22), em Corumbá. Durante a ação, houve prisão e cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Segundo as informações policiais, os autores utilizavam como rota a BR-262 e estradas rurais localizadas no Pantanal. Eles atravessam diversas fazendas entre os municípios de Coxim, Rio Negro, Anastácio, Aquidauana, Miranda e Corumbá, no trajeto conhecido popularmente como “Rota Caipira”.

Foi descoberto ainda que a organização criminosa se utilizava de várias pessoas na função de olheiros e batedores a fim de identificar a atuação das forças de segurança e, assim, impedir e dificultar a ação policial.

Durante a operação, o líder da organização, de 47 anos, foi preso. Fora isso, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, com o intuito de encontrar outras provas dos crimes investigados.

O segundo alvo, João Victor Camargo Pereira, de 25 anos, segue foragido e é procurado pela Polícia.

No mês de abril, a mesma organização, após tentar transportar duas caminhonetas roubadas, atolou na região da Nhecolândia, no entanto, acabou entrando em confronto com Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (BOPE-PMMS), sendo que três homens morreram.

Apesar das mortes, a organização continuou atuando e investigação realizada pela Polícia Civil conseguiu identificar os participantes restantes do grupo criminoso.

