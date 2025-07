Fio santo? Ladrão invade igreja para furtar fios e acaba preso em Dourados

Um rapaz, de 21 anos, foi preso momentos depois de invadir uma igreja localizada no Santuário Santa Rita de Cássia, em Dourados, durante a manhã desta quinta-feira (17).

Conforme o boletim de ocorrência, a empresa de monitoramento que faz a segurança do local flagrou o momento que ele entrou no espaço. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, encontrando o bandido ainda dentro do centro religioso.

Ao chegar no local, a equipe policial encontrou o jovem já detido pelos seguranças particulares. Conforme os relatos, ele teria quebrado uma janela de blindex usando um pedaço de tijolo para entrar

Em seguida, desligou os disjuntores, arrancou a tampa da caixa de energia e danificou o acesso ao forro, com a intenção de furtar fios de energia elétrica.

O autor apresentava cortes nas mãos causados pelos cacos de vidro da janela. Diante da situação, o ladrão foi preso e encaminhado para a DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi registrado como furto qualificado com rompimento de obstáculo e dano ao patrimônio.

