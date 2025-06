Fiscais apreendem carretas com 169t de milho e impedem sonegação de impostos em MS

Uma carga de 169 toneladas de milho, que iria sair de Mato Grosso do Sul sem a emissão dos documentos fiscais ou comprovante de recolhimento de ICMS, exigidos por lei, foi apreendida na última semana por Fiscais Tributários Estaduais (FTE), com o apoio da Polícia Militar.

Conforme a nota, a primeira apreensão aconteceu após duas carretadas, que estavam carregadas com 114 toneladas de milho em grãos, serem interceptadas enquanto saiam de Três Lagoas em direção a São Paulo.

Apenas três dias depois, no município de Bataguassu, outra tentativa de fraude foi identificada pelos fiscais do Posto Fiscal XV de Novembro. Na ocasião, uma carreta transportando milho apresentava documento fiscal emitido por empresa estabelecida em Goiás. Cruzamentos de dados e monitoramento de trajeto revelaram informações inconsistentes, indicando que o dono da carga estava sonegando imposto, uma vez que a carga havia saído de Sidrolândia, com destino a uma fábrica de rações no interior paulista.

No total, as operações apuraram irregularidades de 169 toneladas de milho em grãos, com autuação dos responsáveis totalizando o valor de R$ 191.088,00 em impostos e penalidades.

