Polícia

Fiscalização da Polícia Rodoviária flagra carga ilegal de cigarros e agrotóxicos na MS-134

A ação em Batayporã causou prejuízo total de R$ 217.000,00 ao crime, segundo o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv)

08 janeiro 2026 - 09h38Vinícius Santos     atualizado em 08/01/2026 às 09h41
Apreensão do BPMRv/PMMS - Apreensão do BPMRv/PMMS -   (Foto: Divulgação)

Fiscalização do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) resultou na apreensão de cigarros e agrotóxicos de origem estrangeira durante abordagem realizada ontem (7/jan), na rodovia MS-134, em Batayporã. A ação causou prejuízo total de R$ 217.000,00 ao crime.

Segundo o BPMRv, a equipe realizava abordagens e fiscalização de trânsito e criminal em frente à Base Operacional, no km 149 da MS-134, no trecho entre Batayporã e Nova Andradina, quando abordou um veículo de carga do tipo carreta.

Durante a fiscalização, os policiais constataram o transporte de produtos cuja entrada no país é proibida, caracterizando o crime de contrabando. Após conferência, foram apreendidos 100 pacotes de cigarros de marcas diversas e 50 pacotes de agrotóxicos, cuja comercialização e transporte são vedados pela legislação brasileira. 

Os produtos estavam ocultados no interior do caminhão-trator e do semirreboque. O condutor informou que os produtos foram adquiridos no Paraguai e que parte da carga seria transportada mediante pagamento de frete, com destino ao estado de São Paulo.

Diante do flagrante, a Polícia Federal foi acionada e orientou o encaminhamento do acusado, dos veículos e das mercadorias à cidade de Dourados, para as providências legais cabíveis. O acusado foi apresentado também. 

De acordo com a Polícia Militar, a mercadoria apreendida foi estimada em R$ 55.000,00, enquanto os veículos foram avaliados em R$ 166.000,00, totalizando prejuízo de R$ 217.000,00 ao crime.

