Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Fiscalização da PRF em Bataguassu e Nova Alvorada do Sul apreende veículos com "muambas"

As mercadorias eram oriundas do Paraguai e não passaram pelos procedimentos de desembaraço, sem o recolhimento dos impostos devidos

16 janeiro 2026 - 10h11Vinícius Santos
Um dos carros apreendidos - Foto: DivulgaçãoUm dos carros apreendidos - Foto: Divulgação  

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Bataguassu e Nova Alvorada do Sul, na quarta-feira (14/jan), cinco veículos foram apreendidos transportando mercadorias estrangeiras, conhecidas como “muambas” – produtos trazidos de outros países sem documentação fiscal.

Um Honda Civic foi abordado em Bataguassu, enquanto outros quatro veículos foram parados em Nova Alvorada do Sul, todos durante fiscalização da PRF na BR-267. Entre os itens apreendidos estavam celulares, carregadores, perfumes e eletrodomésticos.

Os motoristas e passageiros informaram que voltavam de viagem do Paraguai com as mercadorias. Todos os veículos e itens foram encaminhados à Receita Federal para contabilização e regularização conforme a lei.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede da DEPCA, em Campo Grande
Polícia
Adolescente leva tapa nas nádegas de pai de amiga em roda de tereré em Campo Grande
Flagrado pela cidade nu - Foto: Redes Sociais
Polícia
Nu e armado com faca, homem é preso após roubar moto em Aparecida do Taboado
Jovem de Ponta Porã é assassinado na frente da própria casa na fronteira com Paraguai
Polícia
Jovem de Ponta Porã é assassinado na frente da própria casa na fronteira com Paraguai
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
Três são presos por falsificação por fraude migratória em Ponta Porã
Suspeito foi preso pela PM
Interior
Frentista é atacado com chave de rodas por borracheiro em posto de Três Lagoas
Viatura PCMS -
Polícia
Investigação sobre assassinato com golpes de pá em Campo Grande é arquivada
Caminhão e as drogas foram apreendidos
Polícia
Polícia encontra drogas misturadas em alimentos e prende caminhoneiro no Jd. Noroeste
Idoso cai de telhado e morre 13 dias após ficar internado em hospital na Capital
Polícia
Idoso cai de telhado e morre 13 dias após ficar internado em hospital na Capital
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira
Shopping fica em região nobre de Campo Grande
Polícia
Mulher intimida clientes e causa transtorno com atos obscenos em shopping da Capital

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal