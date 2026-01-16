Fiscalização da PRF em Bataguassu e Nova Alvorada do Sul apreende veículos com "muambas"

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Bataguassu e Nova Alvorada do Sul, na quarta-feira (14/jan), cinco veículos foram apreendidos transportando mercadorias estrangeiras, conhecidas como “muambas” – produtos trazidos de outros países sem documentação fiscal.

Um Honda Civic foi abordado em Bataguassu, enquanto outros quatro veículos foram parados em Nova Alvorada do Sul, todos durante fiscalização da PRF na BR-267. Entre os itens apreendidos estavam celulares, carregadores, perfumes e eletrodomésticos.

Os motoristas e passageiros informaram que voltavam de viagem do Paraguai com as mercadorias. Todos os veículos e itens foram encaminhados à Receita Federal para contabilização e regularização conforme a lei.

