Fiscalização descarta mais de 900 quilos de carnes impróprias de mercados em Jaraguari

Cerca de 900 quilos de produtos impróprios para consumo foram descartados em uma ação de fiscalização da Polícia Civil em supermercados de Jaraguari, a 47 quilômetros de Campo Grande. A ação aconteceu na última sexta-feira, dia 24 de outubro.

Pelo menos quatro estabelecimentos foram fiscalizados e em dois deles, as equipes constataram irregularidades relacionadas à ausência de selo de inspeção e armazenamento inadequado de produtos de origem animal.

Em um dos mercados foram encontrados produtos sem o selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), além de uma peça de carne de carneiro armazenada no depósito. O proprietário alegou que seria para consumo próprio.

Também foram localizadas duas unidades de língua bovina, indicando possível abate clandestino. Ao todo, 82,05 kg de produtos impróprios para consumo foram apreendidos e descartados, entre carnes bovina, suína, de carneiro, massa para linguiça e frango.

Já no outro estabelecimento, os fiscais também encontraram produtos sem o selo de inspeção e identificaram carne suína armazenada com carne bovina na câmara fria, o que configura risco de contaminação cruzada.

O proprietário informou que a carne suína havia sido adquirida de um particular para consumo próprio, mas estava armazenada junto às carnes destinadas à venda. Todo o produto foi descartado, totalizando aproximadamente 822,5 kg.

De acordo com a Polícia Civil, essas fiscalizações em parceria com órgãos de controle e vigilância visam garantir a segurança alimentar da população e coibir a comercialização de produtos impróprios ao consumo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também