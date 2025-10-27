Menu
Polícia

Fiscalização descarta mais de 900 quilos de carnes impróprias de mercados em Jaraguari

Ação da Polícia Civil esteve em pelo menos quatro estabelecimentos da cidade

27 outubro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Carnes foram apreendidas e descartadasCarnes foram apreendidas e descartadas   (Divulgação/PCMS)

Cerca de 900 quilos de produtos impróprios para consumo foram descartados em uma ação de fiscalização da Polícia Civil em supermercados de Jaraguari, a 47 quilômetros de Campo Grande. A ação aconteceu na última sexta-feira, dia 24 de outubro.

Pelo menos quatro estabelecimentos foram fiscalizados e em dois deles, as equipes constataram irregularidades relacionadas à ausência de selo de inspeção e armazenamento inadequado de produtos de origem animal.

Em um dos mercados foram encontrados produtos sem o selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), além de uma peça de carne de carneiro armazenada no depósito. O proprietário alegou que seria para consumo próprio.

Também foram localizadas duas unidades de língua bovina, indicando possível abate clandestino. Ao todo, 82,05 kg de produtos impróprios para consumo foram apreendidos e descartados, entre carnes bovina, suína, de carneiro, massa para linguiça e frango.

Já no outro estabelecimento, os fiscais também encontraram produtos sem o selo de inspeção e identificaram carne suína armazenada com carne bovina na câmara fria, o que configura risco de contaminação cruzada.

O proprietário informou que a carne suína havia sido adquirida de um particular para consumo próprio, mas estava armazenada junto às carnes destinadas à venda. Todo o produto foi descartado, totalizando aproximadamente 822,5 kg.

De acordo com a Polícia Civil, essas fiscalizações em parceria com órgãos de controle e vigilância visam garantir a segurança alimentar da população e coibir a comercialização de produtos impróprios ao consumo.

