Fiscalização nas rodovias estaduais será reforçada para feriado de Finados

Para o feriado prolongado do Dia de Finados, a Polícia Militar Rodoviária estará reforçando o número de policiais nas rodovias estaduais e em suas bases operações espalhadas por Mato Grosso do Sul.

A operação começou hoje, por volta das 6h da manhã, e segue nessa batida até o dia 6 de novembro, próxima segunda-feira.

A fiscalização tem como objetivo coibir a prática de infrações de trânsito e ilícitos penais nas rodovias estaduais, através de ações fiscalizatórias e de barreiras pré-determinadas em pontos de maior fluxo de veículos e pessoas, visando reduzir o número de acidentes e potencializar a segurança dos usuários das vias estaduais.

Por conta do período de feriado prolongado, haverá o reforço na fiscalização de trânsito, com foco no combate às principais infrações de trânsito nas rodovias, tais como, dirigir sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem ser habilitado.

Para a operação, serão ao todo empregadas 20 viaturas, espalhadas pelas bases operacionais em todo o estado, e reforço de 90 policiais militares empenhados.

