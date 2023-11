Flagrado 4 vezes com rebanho desnutrido, fazendeiro é preso em Coxim

Após seu rebanho ser flagrado pela quarta vez em estado de desnutrição, na quarta-feira (1º), um homem foi preso pela Polícia Militar Ambiental (PMA) por maus tratos em Coxim.

Segundo a PMA, os 21 animais não tinham alimentação necessária para sobrevivência, os cochos estavam secos/vazios e a propriedade não tinha nenhum tipo de pastagem, tanto nativa quanto plantada.

A médica veterinária da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), que acompanhou a fiscalização, afirmou que o homem já havia sido orientado a proporcionar alimentação necessária para os animais em outras em agosto, setembro e outubro de 2023.

Além da prisão, e proprietário foi autuado administrativamente no valor de R$ 10.500.

