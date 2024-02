Flagrado com arma em 'encontro', homem tenta subornar PM com pix em Campo Grande

Homem, de 38 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta segunda-feira (26), após tentar subornar a equipe da Polícia Militar durante uma abordagem no Loteamento Rancho Alegre, em Campo Grande.

O suspeito estava com uma arma e tentou se livrar da situação oferecendo um pix para os policiais e o próprio armamento encontrado em um veículo Volkswagen Gol.

Consta no boletim de ocorrência, que a equipe estava realizando patrulhamento pela região, quando avistaram em um local ermo na rua Flora do Pantanal com a Rua Guajuviral, um veículo estacionado com duas pessoas no banco traseiro e uma das portas abertas.

Durante a abordagem, os policiais notaram a presença do homem e de uma mulher. Nas buscas dentro veículo, encontraram uma pochete e dentro estava um revólver de calibre 38, com 6 munições intactas, no qual o suspeito indagou que o armamento seria seu após ter comprado no início do ano por R$ 3,5 mil para segurança pessoal.

Questionada sobre sua presença, a mulher informou aos policiais que não conhecia o indivíduo, apenas que marcou um encontro por meio de uma rede social, versão que foi confirmada pelo suspeito.

Após os fatos, o homem para tentar se livrar da abordagem, ofereceu a arma e as munições, além de um pix para ser liberado, configurando uma tentativa de suborno. Dessa forma, ele recebeu voz de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma e corrupção ativa.

Ele foi conduzido para a delegacia, enquanto a mulher foi liberada pelos policiais, já que não ela não tinha relação com o fato, mas também não foi informado o que os dois estariam fazendo naquele local.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa.

