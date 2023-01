Flávio Dino acompanhou operação da PF que prendeu Anderson Torres

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, monitorou de perto toda a operação de cumprimento do mandado de prisão contra o seu antecessor e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, neste sábado (14).

Antes mesmo do voo em que Torres estava pousar no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, por volta das 7h15 no horário de Brasília, Dino já estava acompanhando as movimentações por telefone e por meio de informações da Polícia Federal.

No local, foi montado todo um esquema especial para receber o ex-ministro, que assim que desceu da aeronave foi recebido por um delegado da PF e encaminhado ao hangar da corporação no aeroporto.

Torres será encaminhado à carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar (PMDF), no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecida como “Papudinha”.

