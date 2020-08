Flordelis convoca fiéis para culto e diz que “já já tudo vai ser esclarecido”

Flávio Veras, com informações do G1

Um áudio da deputada federal Flordelis que está sendo compartilhado em grupos de mensagens, sugere que a parlamentar continua pedindo apoio dos fieis na internet diante da acusação de ser ela a mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo.

“A paz do Senhor, pessoal! Hoje eu quero todo mundo no culto, tá bom? Hoje, Piratininga, o culto permanece. Nada é permanente. Tudo vai passar. Já já tudo vai ser esclarecido”, diz a deputada no áudio em que convoca fieis para participar da celebração evangélica que ela comanda em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

O pastor Anderson foi executado com 30 tiros, dentro da casa da família, em Niterói, em junho do ano passado. Na segunda-feira (24), a Polícia Civil indiciou a deputada, seis filhos e uma neta dela pelo envolvimento no crime. Ao todo, onze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por envolvimento no crime, inclusive a deputada, que tornou-se ré perante à Justiça.

Cinco filhos (Adriano, André, Carlos, Marzy e Simone) e uma neta (Rayabe) da deputada foram presos após conclusão do inquérito. Outros dois já estavam presos desde o ano passado - Flavio dos Santos Rodrigues (filho biológico), apontado como autor dos disparos, e Marcos Siqueira (ex-policial).

Deixe seu Comentário

Leia Também