Fofoca provoca briga entre vizinhas e deixa duas esfaqueadas na Capital

Uma mulher, de 25 anos, acabou detida na madrugada desta segunda-feira (30) após esfaquear duas mulheres, de 26 e 33 anos, por conta de uma suposta fofoca. A briga entre as vizinhas aconteceu no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a autora ficou imobilizada por populares que conseguiram conter a furia da mulher até a chegada da Polícia Militar.

Ainda conforme o registro, uma das vítimas apresentou um corte profundo no braço esquerdo, enquanto a outra acabou recebendo uma facada na perna esquerda. A situação se desenvolveu por conta de uma fofoca e desentendimentos anteriores envolvendo as mulheres.

A briga na madrugada aconteceu após uma discussão e a autora foi até sua kitnet, pegou uma faca de cozinha e provocou as lesões nas duas vítimas.

As vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde, enquanto a autora foi encaminhada para a delegacia para o registro da ocorrência. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

