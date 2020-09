Fogo consome ao menos 30 veículos em pátio particular de MS

Um incêndio, supostamente criminoso, destruiu ao menos 33 veículos, no início da tarde deste sábado (5), em pátio particular, em Dourados. Os carros e motos atingidos pelo fogo pertencem a lotes que irão a leilão.

Segundo a reportagem local, do total de veículos queimados, pelo menos 18 são carros e 15 motocicletas. O pátio particular fica ao lado da sede do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

No local, cerca de 100 veículos estão estacionados. Três equipes do Corpo do Bombeiros atuam no combate às chamas. Os militares contam com apoio de caminhão pipa. Apesar da perda material, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Os veículos atingidos estavam estacionados na parte de trás do pátio. Equipe da Polícia Civil foi acionada.

