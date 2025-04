Foi com Deus: Homem tem moto roubada enquanto estava na igreja

Um homem, de 40 anos, teve a sua motocicleta furtada na noite de sexta-feira (4) após passar pouco mais de duas horas dentro de uma igreja na Rua Albano Zanetti, no bairro Cidade Jardim, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou na igreja por volta das 19h e estacionou sua mota, uma Yamaha Factor da cor preta, com placa NRM-4462, na rua, e ao deixar o templo, por volta das 21h30, percebeu que seu veículo não estava mais no local onde havia deixado.

Ele procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e registrou um boletim de ocorrência sobre o furto. O caso será investigado.

