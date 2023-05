"Foi tudo muito rápido", diz irmã sobre menino atropelado na Afonso Pena

A irmã do menino de 10 anos atropelado na tarde desta quarta-feira (3) na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, próximo do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disse que “foi tudo muito rápido”.

A jovem, que preferiu não se identificar, conta que a família estava saindo da igreja quando foi pega de surpresa por um homem portando um facão em cima de uma bicicleta.

“Saímos da igreja, atravessamos [a rua] e ficamos parados, porque iriamos descer para o Planeta, aí ficamos parados uns cinco minutos, quando veio um homem em uma bicicleta, acho que era morador de rua, com um facão, e ficamos assustados”, conta.

Neste momento, a família se afastou, porém, a criança, ainda agitada, tentou correr do que ele viu como uma situação de perigo e acabou atropelada. “Foi tudo muito rápido, a gente saiu e eu fui tentar segurar ele [o menino], e bem na hora passou o ônibus e pegou nele e no carro. Ele ficou entre o ônibus e o carro e caiu no chão”

Foi só depois do atropelamento que a família percebeu que o homem com o facão perseguia outro morador de rua, mas já era tarde demais.

A jovem ficou no local aguardando sua avó para que elas possam seguir até a Santa Casa, local onde a criança foi encaminhada em estado grave. A mãe do menino e o namorado da jovem já estão no local.

O menino foi resgatado respirando, mas com muito sangue escorrendo de sua boca, resultando na necessidade da intubação ainda no local.

