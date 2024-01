"Foi um acidente", disse delegada sobre morte de bebê no centro

A delegada da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) Nelly Macedo, em coletiva de imprensa, deu mais informações sobre a morte do bebê de 3 meses na manhã desta sexta-feira (19) na Vila Glória, na região central de Campo Grande.

“Foi um acidente”, disse a delegada, esclarecendo que a morte ocorreu após o bebê “rolar” na cama e acabar asfixiado, ainda nas primeiras horas do dia de hoje. “Aparentemente o bebê teria rolado enquanto dormia, e sufocou no travesseiro.”

A mãe, originária de Dourados, estava de passagem por Campo Grande, e iria finalmente apresentar o bebê ao pai da criança, que atualmente está preso na Capital.

Segundo Macedo, existem indícios que a casa é um prostíbulo, mas detalha que a situação “não é relevante para o caso”. A residência é de uma amida da mãe da criança, também originária de Dourados.

Com as informações da perícia e os laudos da mãe e testemunhas, a delegada disse que tudo aponta para uma morte acidental, e que esse deve ser o rumo tomado pelas investigações. O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas a criança já havia morrido.

“Aparentemente, a não ser que haja uma mudança de causa da morte no laudo necroscópico, o que a perícia de local e o depoimento das testemunhas narraram é que foi mesmo uma morte acidental, infelizmente o bebê rolou durante a noite e acabou se sufocando no travesseiro”, explicou.

O laudo necroscópico deve ficar pronto, segundo a lei, em até 10 dias, e é atualmente a única parte que está faltando para que as investigações do caso sejam encerradas. “A mãe e todas as pessoas que estavam [presentes no local] foram ouvidas como testemunhas, agora o próximo passo é aguardar o laudo necroscópico para garantir a causa da morte”, detalhou.

Durante o depoimento a mãe estava muito abalada. “Foi uma tragédia mesmo”, completou a delegada.

