Fora da Turma da Mônica, 'Cebolinha' morre ao ser esfaqueado em bar de MS

Vinícius Henrique do Carmo Silva, de 20 anos, conhecido como 'Cebolinha', morreu ao ser esfaqueado em um bar localizado na Avenida Panamá, em Ivinhema. O caso aconteceu na noite de sábado (29).

Conforme as informações do site Ivinotícias, ele estava bebendo no estabelecimento quando foi surpreendido e golpeado diversas vezes. O autor foi identificado como Osmir Olegário de Araújo, de 39 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo Cebolinha até o hospital do município em estado grave. Porém, apesar da tentativa das equipes médicas, Vinícius faleceu.

O autor do crime foi preso em flagrante. Apesar da brutalidade, o motivo das agressões ainda está sendo apurado pelas equipes policiais do município.



