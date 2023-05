Fora de si, homem quebra a casa da mãe e vai preso em Dourados

Um homem, de 39 anos, foi preso durante a sexta-feira (26) após quebrar a casa da própria mãe na cidade de Dourados.

De acordo com as informações policiais, o autor teria entrado na residência muito alterado. A vítima contou que o filho faz uso de drogas. Em determinado momento, ele passou a acusá-la de ter subtraído seu dinheiro, jogando os documentos da vítima no chão, derrubando o guarda-roupa, e quebrando os vidros da janela e da porta.

A Polícia Militar foi acionada até ao endereço e deu voz de prisão ao homem.

Essa não é a primeira vez que o rapaz pratica crimes contra sua genitora, ao todo, ele possui oito registros de ocorrência por crimes dessa natureza.

