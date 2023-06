Foragida, mulher é presa pela GCM ao ser flagrada com droga na Orla Ferroviária

Mulher, de 31 anos, foi presa em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana na noite desta quarta-feira (31), na região da Orla Ferroviária, ao ser pega com porções de droga e estar foragida em Campo Grande.

A mulher estava com um mandado de prisão em aberto justamente pelo crime de tráfico de drogas na cidade. O marido da mulher, de 25 anos, também foi detido por estar com drogas e encaminhado para a delegacia.

Segundo informações da Guarda, a abordagem aconteceu após o casal estar andando pela Avenida Mato Grosso e demonstrar uma atitude suspeita, quando a mulher descartou algo na via.

Quando foram abordados, o casal estava portando entorpecentes como pasta base, cocaína e maconha, apreendidos e encaminhados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Alguns objetos também foram encontrados com os dois.

Ambos foram presos e encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

