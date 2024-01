Foragido, 'Anjo' morre em troca de tiros com o Batalhão de Choque na Moreninha

Nicki Ironcabral da Silva, de 25 anos, conhecido pelo vulgo 'Anjo', morreu durante a madrugada deste sábado (20), durante uma troca de tiros com militares do Batalhão de Choque em frente a uma casa abandonada, na região da Moreninha, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Informações disponibilizadas no boletim de ocorrência, apontam que a equipe do Batalhão de Choque estava realizando patrulhamento na região, quando avistou o indivíduo pilotando uma motocicleta sem capacete, o que motivou a realização de uma abordagem.

Contudo, Nicki acelerou o veículo e deu início a fuga, sendo acompanhado pela viatura. Em determinado momento, em uma via do bairro, o suspeito desceu de sua motocicleta e fez menção de pular o muro de uma casa abandonada, mas ao se aproximar do imóvel, virou sacando uma arma e disparando contra os policiais.

A atitude fez com que os militares revidassem a injusta agressão, atingido com uma perfuração no tórax e outra na mão. Após desarmá-lo e apresentando sinais vitais, 'anjo' foi levado até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde não resistiu e faleceu momentos após dar entrada no posto de saúde.

Durante a investigação preliminar, o Batalhão de Choque constatou que a motocicleta utilizada na fuga era produto de furto cometido em outubro do ano passado. No local do confronto, foi recolhida a arma usada por Nicki, uma pistola de calibre 7.65.

O caso foi registrado como receptação, tentativa de homicídio e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial na delegacia de plantão.

