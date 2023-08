Foragido da Justiça é executado com 15 tiros na fronteira

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã News

O paraguaio Ruben Dario Morel Santacruz, de 40 anos, executado com 15 tiros em uma conveniência localizada no bairro San Gerardo, em Pedro Juan Caballero, na noite de quinta-feira (3), era foragido da Justiça do Paraguai.

Contra ele havia um mandado de prisão por tentativa de homicídio praticado em 2011. No dia do crime, os pistoleiros chegaram ao local num carro, e foram até o homem que jogava em uma máquina de caça-níqueis. Após efetuar os disparos que atingiram principalmente a região do rosto e crânio, além do tórax e abdômen e fugiu.



Logo depois o carro usado pelo autor do assassinato foi encontrado abandonado. A Polícia Nacional ainda trabalha para identificar e localizar o autor, bem como, descobrir a motivação do assassina.

