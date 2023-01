Foragido da Justiça é ferido com três tiros enquanto dormia na Capital

Um rapaz, de 27 anos, foi ferido a tiros na madrugada desta segunda-feira (23) em uma construção abandonada na rua Sambacuim, na Vila Moreninha III, em Campo Grande. Ele sofreu a tentativa de homicídio enquanto dormia.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que não conseguiu visualizar o autor, pois estava dormindo. Ele teria sido atingido por pelo menos três disparos, mas que não o deixaram gravemente ferido.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa sob escolta, pois havia um mandado de prisão em aberto no seu nome. Ele possuí passagens por furto e tráfico de drogas.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também