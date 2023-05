Foragido de MS há um ano por homicídio é preso no Maranhão

Um homem que estava foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul por tentativa de homicídio, ocorrido em 23 de maio de 2022, em Ribas do Rio Pardo, foi preso em Vitória do Mearim, no Maranhão, nesta quarta-feira (17).

O mandado em aberto foi cumprido por equipes da Delegacia de Polícia de Ararai e Vitória do Mearim, após encontrá-lo em uma zona rural do município.

As investigações eram trabalhadas em cima das suspeitas de que após o crime, ele teria retornado a sua terra natal, no interior do Maranhão.

Segundo a polícia, ele estava foragido desde o dia em que cometeu o crime.

