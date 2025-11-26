Foragido de MS, 'Tio Doni' que arquitetou plano contra promotores é preso em MG

Foragido de Mato Grosso do Sul, Cristhian Thomas Vieira, o 'Tio Doni', foi preso durante uma ação policial na noite desta terça-feira, dia 25, em Uberlândia, em Minas Gerais. Ele era apontado como planejador de ataques contra magistrados e promotores.

Considerado de alta periculosidade, 'Tio Doni' também fazia parte da alta cúpula ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo o G1, a ação aconteceu durante um trabalho conjunto de inteligência que durou vários dias e descobriu o paradeiro dele em um apartamento no bairro Daniel Fonseca, na cidade mineira.

Equipes da Agência de Operações de Inteligência da 9ª Cia PM Ind. Especializada, com apoio do GER, do Tático Móvel do 32º BPM, da Polícia Federal de Três Lagoas, do Grupo de Capturas da PF de Uberlândia, do NIC e da FICCO/Uberlândia, monitoraram a movimentação no imóvel por vários dias.

A PM informou que, na noite de terça-feira, agentes visualizaram o suspeito na sacada do apartamento, o que confirmou sua presença no local. Com isso, as equipes cercaram o prédio e realizaram a abordagem.

Durante a ação, o homem teria arremessado uma arma de fogo pela janela, mas o armamento foi recolhido por equipes posicionadas na parte externa. A polícia afirma ainda que ele tentou destruir um celular, que também foi apreendido.

Além da prisão, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380, 13 munições, quatro celulares e três veículos de luxo, avaliados em aproximadamente R$ 1 milhão, segundo a PM.

