Foragido do presídio é esfaqueado em briga com colega de empresa no Itamaracá

Rapaz, de 28 anos, foragido do presídio, foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (17) após se envolver em uma briga com um funcionário em uma empresa de pré-moldados na região do Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Ele estava com evadido do sistema prisional.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha afirmou para a Polícia Militar que durante a briga, o funcionário agressor desferiu um golpe com uma faca na região do abdômen do rapaz e logo na sequência fugiu.

Ainda conforme o registro policial, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a Santa Casa. Na consulta, verificaram a evasão do presídio e acionaram a escolta de presos para vigiá-lo no hospital.

O estado de saúde do rapaz não foi divulgado.

O caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e registrado como lesão corporal dolosa.

