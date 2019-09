Foragido do Rio é preso pela polícia em Campo Grande

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Investigadores do Grupo de Operações e Investigação (GOI) prenderam Rafael Nunes Moreira após diligências no bairro Sírio Libanês, em Campo Grande.

Em apoio à 40° Delegacia de Polícia Civil da cidade do Rio de Janeir o GOI cumpriu um mandado de prisão em desfavor do suspeito que estava morando na casa da mãe dele no bairro sul-mato-grossense.

A equipe policial recebeu informações de que Rafael possuía contra ele alguns mandados de prisão por crimes como roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas.

Ele foi apresentado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no Piratininga para o cumprimento do mandado de prisão.

