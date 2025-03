Foragido Ã© morto a tiros durante 'social' no Parque do Lageado

O foragido da justiça, Wellington Ocampos Sant'Ana, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (16), enquanto estava em uma 'social' com amigos no Parque do Lageado, em Campo Grande.

A festa ocorria em uma residência que fica no cruzamento das ruas Anselmo Selingardi com Adelaide Maia Figueiredo. Porém, os participantes estavam do lado de fora do imóvel aproveitando a noite.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o proprietário da residência relatou que estava ocorrendo a festa e em determinado momento, um suspeito, usando capuz e capacete e uma motocicleta, se aproximou e efetuou disparos em direção da cabeça de Wellington. Após o crime, o indivíduo fugiu em rumo desconhecido.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Wellington Ocampos estava com um mandado de prisão em aberto referente a lesão corporal, onde a detenção seria uma "prisão preventiva decorrente de condenação não transitada em julgado".

O JD1 Notícias apurou que a vítima também já tinha outras passagens por crimes de furto tentado, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O caso foi registrado como homicídio qualificado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também