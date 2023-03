Foragido Ã© detido apÃ³s procurar por atendimento na Upa Vila Almeida

Um evadido do Sistema Prisional foi detido nesse sábado (4), após receber atendimento no Upa Vila Almeida com nome falso. Com comportamento suspeito, guardas do local pediram verificação dos dados do mesmo.

Precisando de atendimento médico, o homem passou o nome do irmão, afim de não levantar suspeitas sobre sua verdadeira identidade.

Apesar da tentativa, agentes da GCM solicitaram checagem documental do indivíduo, onde foi constatado que se tratava de um foragido da polícia.

O homem almejava por atendimento médico, sendo que seu braço estava inchado e, segundo ele, era um furúnculo que se alojava a três dias. Ele então procurou por médicos de plantão e solicitou atendimento. Ele foi atendido e liberado posteriormente.

Diante dos fatos, foi encaminhado para o DEPAC/CENTRO para os procedimentos cabíveis.

