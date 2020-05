Foragido é esfaqueado no Aero Rancho e morre na santa Casa

O foragido, Roque Lara Pinto, 38 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande na manhã desta terça -feira (26), após levar uma facada no quadril no bairro Aero Rancho.



Conforme a ocorrência, uma guarnição do 2° Pelotão da Polícia Militar, estava fazendo rondas pela região na segunda-feira (25), quando foram acionados no local onde um homem estaria no chão sangrando, tendo sido vítima de um esfaqueamento.



Chegando no local, os policiais militares se depararam com um cidadão ao solo, sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar, com um corte profundo no quadril por onde já tinha perdido muito sangue.



Os policiais tentaram conversar com o homem para conseguir mais detalhes do crime, porém Roque não respondia as perguntas e aparentava estar embriagado, e nenhum dos populares ali presentes souberam explicar o que havia ocorrido.

O homem foi levado pelos bombeiros até a Santa Casa. A mãe da vítima foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (CEPOL), para identifica-lo e dizer que também não sabia o que hávia ocorrido.

Após o registro de Roque, a polícia conseguiu identificar que ele tinha passagens e que estava evadido do sistema prisional, porém, na manhã de hoje, um funcionário da Santa Casa, informou o falecimento de Roque Lara Pinto, por perfuração de arma branca.

