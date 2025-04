Foragido é preso após furtar casa no feriado de Páscoa em Campo Grande

Um homem de 35 anos, que estava foragido, foi preso nesta quinta-feira (24), no Bairro Jardim Autonomista, em Campo Grande. Ele é acusado de furtos pela região.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após o furto a uma residência durante o feriado de Páscoa (20). Na ocasião, o autor entrou no imóvel e furtou diversos pertences enquanto os moradores estavam viajando.

A investigação foi conduzida por equipes do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), no âmbito da Operação Protetor, que constatou que o homem permaneceu na região, pois pretendia praticar novos furtos.

Com base nas informações colhidas, os policiais civis conseguiram identificaram o autor e iniciaram o monitoramento. Ele foi localizado e abordado na mesma região onde o crime ocorreu.

Quando foi capturado, o homem confessou o furto e afirmou que retornou ao local para observar outras casas. Em diligência complementar, a equipe localizou parte dos objetos furtados em uma pousada na região central de Campo Grande, onde o autor estava hospedado.

