Foragido furta chocolate em mercado e é detido por funcionários

O foragido Rodrigo da Silva, 30 anos, foi pego em flagrante por funcionários do Supermercado Nandas, da Rede Econômica na terça-feira (24), tentando furtar produtos do estabelecimento localizado na região central de Sidrolândia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Policia Militar (PM) foi acionada para atender o caso onde os clientes perceberam a tentativa de furto do indivíduo e avisaram aos trabalhadores do mercado, o autor ao perceber que seria abordado tentou fugir e foi contido pelos funcionários. Com Rodrigo foi encontrado uma caixa de chocolate.

Após checagem policial foi constatado que o homem estava evadido do sistema prisional. Diante dos fatos Rodrigo preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

