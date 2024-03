Homem que engravidou a enteada hÃ¡ mais de 25 anos Ã© preso em MS

Homem, hoje com 56 anos, foi preso pelo estupro que cometeu quando ainda era jovem, no mês de abril de 1996. Ele estava escondido na cidade de Jaraguari, usando um nome falso, e foi detido na tarde desta terça-feira (12).

Conforme as informações policiais, o crime aconteceu em 1996, quando ele estuprou a enteada de 14 anos, em uma fazenda. Por conta do abuso, a menina acabou engravidando.

No dia 26 de setembro do ano seguinte, a Comarca de São Gabriel do Oeste emitiu um mandando de prisão em desfavor do autor, mas ele estava foragido desde então.

Os fatos foram investigados pela Delegacia da Mulher de Campo Grande-MS, no entanto, para não ser preso, o homem passou a utilizar nome falso, após ser denunciado em ação penal. Atualmente, o homem, que está com 56 anos de idade, agrediu a atual convivente e estava sendo investigado pela prática de violência doméstica contra a mulher.

Durante as investigações, uma equipe da Delegacia de Jaraguari descobriu o verdadeiro nome do indivíduo e constatou que o mandado de prisão estava vigente, o que foi devidamente cumprido.

