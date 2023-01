Foragido, homem é morto durante confronto com a polícia na Capital

Luan Veríssimo Valadares, de 30 anos, morreu durante confronto com policiais do Batalhão do Choque, na madrugada deste domingo (1º), na ruas Sílvio Selingardi, no Parque do Lageado, em Campo Grande. O rapaz era foragido da justiça e tinha diversas passagens por furto, homicídio e tentativa de homicídio.

Conforme o delegado Daniel Dantas Luz, da Depac/Cepol, a equipe realizava rondas na região e ao abordar o homem que estava em um Honda Civic, ele tentou fugir e fez dois disparos contra a guarnição, que para se proteger, revidou.

Após os disparos, Luan foi socorrido pelos próprios policiais para um hospital, mas morreu em seguida na unidade hospitalar.

Ainda segundo o delegado, Luan tinha várias passagens pela polícia por furto, homicídio e tentativa de homicídio. Inclusive na última semana, o autor tentou matar a sogra e a esposa no bairro Caiobá. A mulher chegou a ser atingida por dois tiros.

O carro que Luan dirigia estava documentado e não estava no nome dele, no veículo foi encontrado garrafas de cerveja.

