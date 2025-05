Foragido, homem tenta se passar pelo irmão, mas é detido pela GCM em UPA da Capital

Thiago Ferreira de Souza foi detido durante o domingo (11) por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, ao tentar usar o nome do irmão para receber uma consulta, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, em Campo Grande. Ele estava com um mandado de prisão em aberto.

Informações divulgadas apontam que ele chegou na unidade querendo receber atendimento médico, pois alegava ter quebrado o pé.

Durante a triagem, ele informou o nome do irmão, que já havia realizado um procedimento. Com a inconsistência nas informações, a GCM foi acionada e na checagem, consultou o verdadeiro nome do paciente e encontrou o mandado de prisão.

Mesmo com a falsa identidade, ele passou por atendimento e nenhuma fratura foi encontrada. Thiago chegou a chamar os atendentes da unidade de saúde de traíra e oportunistas.

Ele foi conduzido para a delegacia de plantão.

