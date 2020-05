Foragido invade residência e se masturba enquanto vítima dorme

Um homem de 34 anos que não teve a identidade revelada, e estava foragido do sistema penal de Anastácio, foi preso nesta terça-feira (12), após ser flagrado se masturbando na janela de uma residência.

O crime de importunação sexual ocorreu no domingo (10), quando o autor invadiu uma residência localizada no centro de Anastácio e se masturbou olhando pela janela de um quarto, enquanto a vítima, uma mulher de 56 anos, dormia.

Uma câmera de monitoramento flagrou a ação e com base nas informações colhidas, o autor foi identificado. Após diligências realizadas por policiais do Setor de Investigações, o autor foi localizado e encaminhado para Delegacia de Polícia.

Em interrogatório, o autor confessou a prática do crime e afirmou que estava embriagado enquanto praticava o ato.

O autor estava foragido do sistema penal e possui diversas passagens policiais e após a realização do interrogatório e indiciamento pela prática do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do CP, ele foi encaminhado para o estabelecimento penal adequado.

