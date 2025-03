Foragido nÃ£o procura mÃ©dico apÃ³s ser baleado, mas Ã© 'achado' pela PM e acaba preso na Capital

Um rapaz, de 26 anos, foi baleado durante a noite de domingo (23) durante uma briga motivada pelo tráfico de drogas, no Jardim Aero Rancho. Apesar de ter acontecido ontem, o caso foi denunciado apenas nesta segunda-feira (24), na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento pela região quando avistou um homem, sentado ao solo, com um ferimento no pé, possivelmente causado por um disparo de arma de fogo.

Ao ser questionado, ele detalhou que se envolveu em uma briga na noite de domingo, sendo baleado. Ele contou ainda que a discussão foi motivada pelo tráfico de drogas, uma vez que é usuário de entorpecentes.

Ele disso não ter procurado atendimento médico pelo fato de estar foragido do sistema prisional, se recusando a passar mais informações sobre o autor e o local do crime por medo, já que possui desavenças com facções criminosas.

Diante da situação, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital da Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também